Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Adana deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adana'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

Adana Saimbeyli kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adana deprem mi oldu, şiddeti ne? Adana kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli deprem listesi! Vatandaşlar tarafından Adana'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.