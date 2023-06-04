Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, Adana'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Adana deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adana deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adana 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ