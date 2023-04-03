AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Adana deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adana deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı.