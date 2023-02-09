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Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Adana deprem ve AFAD Adana'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Toplantıda depreme yakalanan katılımcılar 'besmele' çektiToplantıda depreme yakalanan katılımcılar "besmele" çekti

Adana deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adana deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adana'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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