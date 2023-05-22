6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Bölgede bir deprem daha meydana geldi. Adana deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti kaç?

Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 4.7 ile sallandı. Bundan kısa süre sonra Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntılar Adana ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra pek çok çevre ilde de hissedildi. Adana deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti kaç?

ADANA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın ardından bir deprem de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. AFAD, saat 19.42'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ 4.7 İLE SALLANDI

Saat 19.06'da Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Kazandere-Göksun olduğunu belirten Kandilli, depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.