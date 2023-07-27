Adana Demirspor UEFA maçı yayını yok mu? Cluj Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek olan temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya'da Cluj ile karşılaşacak. Peki, Adana Demirspor UEFA maçı yayını yok mu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak temsilcimiz Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek. Adana Demirspor UEFA maçı yayını yok mu? Cluj Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
ADANA DEMİRSPOR UEFA MAÇI YAYINI YOK MU?
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svenson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Dorukhan, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Ndiaye
Cluj :Sava, Ajeti,Tiru,Camora,Manea,Filip,Gneba,Cvek,Petrila,Birligea,Betancor
Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.