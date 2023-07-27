Adana Demirspor UEFA maçı yayını yok mu? Cluj Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek olan temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya'da Cluj ile karşılaşacak. Peki, Adana Demirspor UEFA maçı yayını yok mu?