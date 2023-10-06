Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Spor severler, Adana Demirspor - Trabzonspor maçının şifresiz olup olmadığını ve hakemin kim olduğunu araştırıyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Adana Demirspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-10-2023 ADANA DEMİRSPOR VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor-Trabzonspor Maçı, 06 Ekim Cuma günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Trabzonspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.