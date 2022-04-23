Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle! 23 Nisan Cumartesi Süper Lig Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

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ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

MUSTAFA HAKAN BELDER(AVAR)

ALİ ŞAHAN(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)

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