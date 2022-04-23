Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle! 23 Nisan Cumartesi Süper Lig Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!
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Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi bugün saat 20:30 'da başladı.
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başladı.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
MUSTAFA HAKAN BELDER(AVAR)
ALİ ŞAHAN(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)