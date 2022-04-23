Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 23 Nisan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?
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Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti izle! Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Nisan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Nisan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar.
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Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi bugün saat 20:30 'da başladı.
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başladı.
Maçta ilk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Trabzonspor'un golleri:
- 7. dakika : Bruno da Silva Peres
- 12. dakika : Andreas Cornelius
İLK YARI SONUCU : ADANA DEMİRSPOR 0 - 2 TRABZONSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
MUSTAFA HAKAN BELDER(AVAR)
ALİ ŞAHAN(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)