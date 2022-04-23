Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 23 Nisan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

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ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta ilk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

7. dakika : Bruno da Silva Peres

Bruno da Silva Peres 12. dakika : Andreas Cornelius

İLK YARI SONUCU : ADANA DEMİRSPOR 0 - 2 TRABZONSPOR

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MAÇTA İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

MUSTAFA HAKAN BELDER(AVAR)

ALİ ŞAHAN(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)

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