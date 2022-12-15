Dünya Kupasına verilen aranın ardından süper lig kulüpleri hazcılıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı, muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Adana Demirspor - Sampdoria maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Sampdoria maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 17. 30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor kanalından naklen yayınlanacak.