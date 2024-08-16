Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor ile Rizespor arasındaki futbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbol severler tarafından büyük ilgi görüyor.
Adana demirspor- Rizespor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 2. Haftasındaki maçları heyecanla takip edecek. Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti. Peki, Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ADANA DEMİRSPOR- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.