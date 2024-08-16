Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana demirspor- Rizespor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 2. Haftasındaki maçları heyecanla takip edecek. Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti. Peki, Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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ADANA DEMİRSPOR- RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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