Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçta golsüz eşitlik var. MAçta bir de penaltı kaçırıldı. Peki, Adana Demirspor penaltı mı kaçırdı? Adana Demirspor maçında penaltı mı oldu?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Maçta bir de penaltı kullanıldı. Peki, Adana Demirspor penaltı mı kaçırdı? Adana Demirspor maçında penaltı mı oldu?

ADANA DEMİRSPOR PENALTI MI KAÇIRDI?