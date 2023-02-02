Adana Demirspor penaltı mı kaçırdı? Adana Demirspor maçında penaltı mı oldu?
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçta golsüz eşitlik var. MAçta bir de penaltı kaçırıldı. Peki, Adana Demirspor penaltı mı kaçırdı? Adana Demirspor maçında penaltı mı oldu?
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Maçta bir de penaltı kullanıldı. Peki, Adana Demirspor penaltı mı kaçırdı? Adana Demirspor maçında penaltı mı oldu?
ADANA DEMİRSPOR PENALTI MI KAÇIRDI?
Dakika 31: Younes Belhanda penaltdan yararlanamadı.
Dakika 16: Fenerbahçe'nin golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Dakika 14: Fenerbahçe, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 5: Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
Dakika 4: Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.
Dakika 3: Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.