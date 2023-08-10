Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman?

10 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor- Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adana Demirspor- Osijek maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adana Demirspor- Osijek CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman?

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN?

10 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Adana Demirspor- Osijek karşılaşması saat 21:00'da İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, Exxen kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor- Osijek karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, Exxen kanalları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, Exxen kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.