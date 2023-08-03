Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

1-1'in rövanşında temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Peki, Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI NE ZAMAN?

43'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu

Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti. Temilcimiz Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Stambouli kullandığı serbest vuruşu Belhanda'ya çıkardı. Belhanda tek pasla içeri çevirdi, defansa çarpan top Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Ndiaye'nin şutu ağlara gitti ve mücadele bu skorla sona erdi.

RAKİP OSIJEK

Temsilcimiz, Konferans Ligi 3. Eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.