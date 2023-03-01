Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Adana Demirspor ne kadar bağış yaptı? Adana Demirspor bağış yaptı mı, kaç TL bağışladı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Canlı yayına katılarak bağış yapan Adana Demirspor'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor ne kadar bağış yaptı? Adana Demirspor bağış yaptı mı, kaç TL bağışladı? Detaylar haberimizde...

OMUZ OMUZA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza" Kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayınla bugün başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Adana Demirspor, Omuz Omuza kampanyasına 10 milyon TL bağışladı.