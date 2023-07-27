Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Cluj-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda?
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Bu akşam temsilcimiz Adana Demirspor Cluj ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler maçın heyecanına ekran başında ortak olmak için Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Cluj-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Merak ediyor. Peki Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Bu akşam temsilcimiz Adana Demirspor Cluj ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler maçın heyecanına ekran başında ortak olmak için Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Cluj-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Merak ediyor. Peki Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Detaylar...
Cluj - Adana Demirspor maçı TV8.5 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Cluj - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.
Cluj - Adana Demirspor maçı Kaloşvar'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.