Bu akşam temsilcimiz Adana Demirspor Cluj ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler maçın heyecanına ekran başında ortak olmak için Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Cluj-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Merak ediyor. Peki Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Bu akşam temsilcimiz Adana Demirspor Cluj ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler maçın heyecanına ekran başında ortak olmak için Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? Cluj-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Merak ediyor. Peki Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Detaylar...

ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cluj - Adana Demirspor maçı TV8.5 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cluj - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cluj - Adana Demirspor maçı Kaloşvar'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.