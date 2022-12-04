Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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