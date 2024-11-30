Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Adana Demirspor- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Adana Demirspor- Konyaspor maçı öncesi Adana Demirspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Adana Demirspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Adana Demirspor- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Adana Demirspor- Konyaspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor- Konyaspor Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor- Konyaspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

30-11-2024 ADANA DEMİRSPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.