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Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Adana Demirspor- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Adana Demirspor- Konyaspor maçı öncesi Adana Demirspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Adana Demirspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Adana Demirspor- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Adana Demirspor- Konyaspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor- Konyaspor Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor- Konyaspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

30-11-2024 ADANA DEMİRSPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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