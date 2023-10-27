Trendyol Süper Lig maçında Adana Demirspor-Konyaspor maçında karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor-Konyaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Adana Demirspor-Konyaspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor- Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Adana Demirspor- Konyaspor maçı şifresiz mi ve Adana Demirspor- Konyaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Adana Demirspor- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyasporhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

28-10-2023 ADANA DEMİRSPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor-Konyaspor Maçı, 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Konyaspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.