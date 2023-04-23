Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ve Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor ile Kayserispor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor maçı ne zaman? İşte detaylar…

Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor ve Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Kayserispor ile Adana Demirspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Adana Demirspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ve Kayserispor arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Kayserispor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak

ADANA DEMİRSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Kayserispor Spor Toto Süper Lig maçı, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. gerçekleşecek