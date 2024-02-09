Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de oynandı.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlandı.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı.