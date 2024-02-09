Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı oynanıyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç merak ediliyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa canlı maç anlatımı ve Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de oynandı.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlandı.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı.