Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı

Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'i Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve Osijek kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Adana Demirspor, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.