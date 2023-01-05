Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - İstanbulspor maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftanın kapanış müsabakası olan Adana Demirspor - İstanbulspor maçının detayları Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - İstanbulspor maçını kim yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka hakkında detayları merak eden Futbolseverler Adana Demirspor -İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldaAdana Demirspor - İstanbulspor maçıhangi kanalda? Adana Demirspor - İstanbulspor maçını kim yönetecek? Sorularını yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Süper Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayan Adana Demirspor, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor, 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 16. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 16 müsabakadarakiplerine 3 kez üstünlük kurabilen ve 2 beraberlik sonunda 11 puan elde edebilen İstanbulspor ise ligde son sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor İstanbulspor maçı beIN Sports 2'de ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA?

Süper ligin 17.haftasının kapanış müsabakasında Adana Demirspor İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kritikmüsabaka bugün (5 Ocak Perşembe ) saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumunda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Yeni Adana Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı, Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen yapacak.