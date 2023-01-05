Spor Toto Süper Lig'in takımlarından Adana Demirspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor – İstanbulspor maçının sonucu merak konusu oldu. Adana Demirspor–İstanbulspor MAÇ SONUCU! Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor–İstanbulspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Adana Demirspor– İstanbulspor MAÇ SONUCU! Adana Demirspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor İstanbulspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Peki, Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor–İstanbulspor maç sonucu ne? İşte, Adana Demirspor ve İstanbulspor maç sonucu! Detaylar haberimizde…

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU!

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Mavi Şimşekler, puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü.

ONYEKURU DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Belhanda, 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Mücadeleyi 6-0 kazanan Adana Demirspor, 3 puanın sahibi oldu.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 11 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.