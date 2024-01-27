Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı 1-0'lik Hatayspor üstünlüğü ile sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor - Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor - Hatayspor maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.