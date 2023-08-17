Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı.Temsilcimiz Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Genk oldu. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman?