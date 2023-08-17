Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman?
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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı.Temsilcimiz Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Genk oldu. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman?
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Adana Demirspor, Osijek deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden temsilcimiz play-off'a yükseldi. Genk, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor'un rakibi oldu. Pekii Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman?
ADANA SPOR PLAY OFF'TA
Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da 31'inci dakikada sahneye çıkan Yusuf Sarı takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.
Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti.Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.
ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor - Genk maçı 24/ 31 Ağustos tarihlerinde 2 maç üzerinden oynanacak.