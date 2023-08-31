Adana Demirspor Genk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor Genk maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Adana Demirspor - Genk maçı 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğü ile devam ediyor.
Adana Demirspor - Genk maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Genk maçı saat 21.00'de başlayacak.
Adana Demirspor - Genk maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Adana Demirspor - Genk maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor - Genk maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.