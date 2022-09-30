Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı?

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ve Galatasaray'ın maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in 8. haftasında rekabet Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı? GS maçı ne zaman? Adana Demir

Spor Toto Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 8. hafta oynanacak olan maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor. İcardi, Mertens, Mata gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Belhanda ve Ndiaye gibi eskiden Galatasaray forması giymiş oyuncuları kadrosunda bulunduran Adana Demirspor ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadeleyle ilgili en çok Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı ne zaman? Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? soruları araştırılıyor. Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin detaylarına Haberler.com'dan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Yeni Adana stadyumunda oynanacak mücadele 1 Ekim Cumartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER!

Adana Demirspor: Ertaç, Rakitskiy, Samet, Svensson, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Stambouli, Dzyuba.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Emin Bayram, Leo Debois, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Mauro İcardi.

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'de 8.haftada oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Adana Demirspor- Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.