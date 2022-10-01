Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 1 Ekim Cumartesi Süper Lig Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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2022-2023 Süper Lig 8. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanıyor. Adana Demirspor - Galatasaray maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray kaç kaç? Adana Demirspor - Galatasaray golleri kim attı?
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı bitti mi? Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 1 Ekim Adana Demirspor - Galatasaray maçı hakkında bilgiler!
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Galatasaray maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor.
Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
- Adana Demirspor (Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
HALİL UMUT MELER(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU(Gözlemci)
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
AHMET AKSOYEK(Temsilci)