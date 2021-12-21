Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık Süper Lig Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
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2021-2022 Süper Lig 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanıyor. Adana Demirspor - Galatasaray maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray kaç kaç? Adana Demirspor - Galatasaray golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Adana Demirspor - Galatasaraymaçı bitti mi? Adana Demirspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Aralık Adana Demirspor - Galatasaray maçı hakkında bilgiler!
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç 2-0 Adana Demirspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı.
Maçta 2-0 Adana Demirspor üstünlüğü devam ediyor. Maçtaki goller şu şekilde:
Adana Demirspor'un golleri :
- 53. dakika : Yunus Akgün
- 58. dakika : Yunus Akgün
MAÇ SONUCU : ADANA DEMİRSPOR 2 - 0 GALATASARAY
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)
TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)
TARIK ONGUN(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)