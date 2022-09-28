Spor Toto Süper Lig'de 8.haftada oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Heyecanla beklenen Adana Demirspor- Galatasaray maçı hakkında merak edilenler var. Adana Demirspor- Galatasaray maçı hakemi kim? sorusu ise taraftarların araştırdığı sorulardan bir tanesi. Peki, Adana Demirspor- Galatasaray maçı hakemi kim? Adana Demirspor- Galatasaray maçını kim yönetecek?

Adana Demirspor- Galatasaray maçı hakemi kim? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alan sorulardan bir tanesi. Süper Lig'de 8. Haftada oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçı taraftarın heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi. Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Adana Demirspor- Galatasaray maçı hakemi kim? Adana Demirspor- Galatasaray maçını kim yönetecek?

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'de 8.haftada oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Adana Demirspor- Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Yeni Adana stadyumunda oynanacak mücadele 1 Ekim Cumartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER!

Adana Demirspor: Ertaç, Rakitskiy, Samet, Svensson, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Stambouli, Dzyuba

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Emin Bayram, Leo Debois, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Mauro İcardi.