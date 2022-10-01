Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 8. haftasın Galatasaray , Adana Demirspor'a konuk olmuştu. Maçta son dakikalar oynanırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak etti. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçtaki golleri kim attı? Kim kaç puana yükseldi? Adana Demirspor ve Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte detaylar...
Adana Demirspor ile Galatasaray , Süper Lig'in 8. haftasında Adana'da karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün 1 Ekim Cumartesi saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 berabere bitti. İki taraf da 1'er puanın sahibi oldu.
Maçın özeti maç bitiminin ardından Bein Sport ekranlarında yayınlanacak.
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HALİL UMUT MELER(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU(Gözlemci)
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
AHMET AKSOYEK(Temsilci)