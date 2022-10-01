Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 8. haftasın Galatasaray , Adana Demirspor'a konuk olmuştu. Maçta son dakikalar oynanırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak etti. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçtaki golleri kim attı? Kim kaç puana yükseldi? Adana Demirspor ve Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte detaylar...