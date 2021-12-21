Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Salı Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor , sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı.
Maçta 2-0 Adana Demirspor üstünlüğü devam ediyor. Maçtaki goller şu şekilde:
Adana Demirspor'un golleri :
- 53. dakika : Yunus Akgün
- 58. dakika : Yunus Akgün
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)
TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)
TARIK ONGUN(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)