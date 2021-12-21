Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Salı Adana Demirspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı.

Maçta 2-0 Adana Demirspor üstünlüğü devam ediyor. Maçtaki goller şu şekilde:

Adana Demirspor'un golleri :

53. dakika : Yunus Akgün

58. dakika : Yunus Akgün

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

TARIK ONGUN(AVAR)

DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

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