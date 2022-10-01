Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var?
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçta ilk 11 belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...
Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray, 2. sırada bulunurken. Sarı-kırmızılılarla aynı puanı paylaşan Adana Demirspor ise averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi saat 20:00 'da başlayacak. Maç BeinSports ekranlarında yayınlanacak.
Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.
Adana Demirspor (Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.