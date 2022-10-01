Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçta ilk 11 belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...

İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı? İcardi neden yok, sakat mı? İcardi Adana Demirspor maçında yok mu? İcardi neden oynamıyor?

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray, 2. sırada bulunurken. Sarı-kırmızılılarla aynı puanı paylaşan Adana Demirspor ise averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu?

ANADA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi saat 20:00 'da başlayacak. Maç BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

ANADA DEMİRSPOR - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor (Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

ICARDI YOK

Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.