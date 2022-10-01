Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var?

Gündem Haberleri

Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var?

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçta ilk 11 belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçta kimler forma giymeyecek, ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...

Adana Demirspor-Galatasaray maçı canlı anlatım! 5 dakikada 2 gol kaçtıAdana Demirspor-Galatasaray maçı canlı anlatım! 5 dakikada 2 gol kaçtı
Adana spor haberleri | Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)Adana spor haberleri | Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Adana haber... Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlarAdana haber... Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar
İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı? İcardi neden yok, sakat mı? İcardi Adana Demirspor maçında yok mu? İcardi neden oynamıyor?İcardi Adana Demirspor maçında oynayacak mı? İcardi neden yok, sakat mı? İcardi Adana Demirspor maçında yok mu? İcardi neden oynamıyor?

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray, 2. sırada bulunurken. Sarı-kırmızılılarla aynı puanı paylaşan Adana Demirspor ise averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi saat 20:00 'da başlayacak. Maç BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.

Adana Demirspor (Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title