Adana Demirspor - Galatasaray canlı izle! 1 Ekim Cumartesi Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kim?
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Süper Lig'in 8. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbol severler, Adana Demirspor - Galatasaray canlı izle! 1 Ekim Cumartesi Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kim? araştırması yapıyor. Adana Demirspor - Galatasaray canlı yayın izleme linki var mı? İşte detaylar...
Adana Demirspor - Galatasaray maçına az bir zaman kala maçı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Adana Demirspor - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray hangi kanalda? Adana Demirspor - Galatasaray canlı izleme linki var mı? Adana Demirspor - Galatasaray HD izle!
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi saat 20:00 'da başlayacak.
Maç Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.
Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sport 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE!
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU(Gözlemci)
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
AHMET AKSOYEK(Temsilci)