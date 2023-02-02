Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı seyirci sayısı! Fenerbahçe tribün doluluk oranı kaç? Fenerbahçe maçı tribün doluluk oranı!

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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.