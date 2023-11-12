Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adana Demirspor - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik Trendyol Süper Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 19:00 olarak belirlendi. Bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarını kullanabilecekler.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bein Sports 1'i tercih eden izleyiciler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanalları kullanarak maçı şifreli bir şekilde izleyebilirler. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden bu kanalları kullanarak maçı takip edebilirler. Diğer bir seçenek olan beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.