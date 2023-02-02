Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe maçının biletlerinin nereden alınacağı araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? İşte detaylar...

Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına az bir süre kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.