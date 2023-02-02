Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe maçının biletlerinin nereden alınacağı araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? İşte detaylar...
Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına az bir süre kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.
Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi
Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.