Adana Demirspor-Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe maçı özeti izle! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

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Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Adana Demirsporve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Adana DemirsporFenerbahçe maç özeti! Adana DemirsporFenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana DemirsporFenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 45: Batshuayi'nin kaleye giden topunu yine Kevin Rodrigues çizgiden çıkardı.

Dakika 33: Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İrfan Can'ın sol çaprazdan vuruşunu Kevin Rodrigues, çizgiden çıkardı.

Dakika 31: Younes Belhanda penaltdan yararlanamadı.

Dakika 16: Fenerbahçe'nin golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 14: Fenerbahçe, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 4: Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.

Dakika 3: Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.