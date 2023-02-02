Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? FB Adana Demirspor maç kadrosu!

Gündem Haberleri

Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? FB Adana Demirspor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Maçın ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim?

Son Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Adana'daFenerbahçe, Adana'da
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE! 2 Şubat Adana Demirspor Fenerbahçe maç izleme linki!Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE! 2 Şubat Adana Demirspor Fenerbahçe maç izleme linki!

Fenerbahçe ilk 11'ler! Adana Demirspor- Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler!

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Adana Demirspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title