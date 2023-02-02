Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? FB Adana Demirspor maç kadrosu!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Maçın ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim?
Fenerbahçe ilk 11'ler! Adana Demirspor- Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler!
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.
Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi
Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.