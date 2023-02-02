Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? FB Adana Demirspor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Maçın ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim?