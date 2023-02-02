Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Adana Demirspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Adana Demirspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Adana Demirspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

Adana Demirspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Adana Demirspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Adana Demirspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmaya dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Adana Demirspor: Ertaç, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Samet-Szalai-Oosterwolde, Arao, İrfan-Zajc-Arda, Valencia-Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat günü saat 20.00'de oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.