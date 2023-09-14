Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmayı planlıyor. Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.