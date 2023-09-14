Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı
İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmayı planlıyor. Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.
Adana Demirspor, İsvçire ekibi Sion ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi kadrosuna geri katmak istiyor.
TAKIMDAN AYRILDI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Haberde, Adana Demirspor'un, Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.
PERFORMANSIYLA LİGE DAMGA VURMUŞTU
Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli, söz konusu mücadelerde 19 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.