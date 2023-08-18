Adana Demirspor elendi mi? UEFA Adana Demirspor tur atladı mı?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda konuk olduğu NK Osijek'e 3-2 yenildi. Futbolseverler ise Adana Demirspor elendi mi? UEFA Adana Demirspor tur atladı mı? sorularını araştırdı.