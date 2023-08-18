Adana Demirspor elendi mi? UEFA Adana Demirspor tur atladı mı?
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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda konuk olduğu NK Osijek'e 3-2 yenildi. Futbolseverler ise Adana Demirspor elendi mi? UEFA Adana Demirspor tur atladı mı? sorularını araştırdı.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında NK Osijek'e 3-2 yenildi. Heyecanlı biten karşılaşmanın ardından ise futbolseverler arama motorlarında Adana Demirspor elendi mi? UEFA Adana Demirspor tur atladı mı? sorularının yanıtını araştırdı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan ekibi NK Osijek'e 3-2 yenildi. Mavi lacivertli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle rakibini eleyerek tur atladı.
Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da 31'inci dakikada sahneye çıkan Yusuf Sarı takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.
Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti.Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç 24 Ağustos'ta, rövanş ise 31 Ağustos'ta oynanacak.