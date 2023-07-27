Adana Demirspor elendi mi? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı kaç kaç?
Gündem Haberleri
Cluj Adana Demirspor maçını takip eden futbolseverler Adana Demirspor maçı hakkında Adana Demirspor elendi mi? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı kaç kaç sorularının yanıtlarını merak etti. Peki, Adana Demirspor elendi mi? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı kaç kaç?
Cluj Adana Demirspor maçını izleyemeyen futbolseverler Adana Demirspor elendi mi? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı kaç kaç yanıtlarını araştırdı. Adana Demirspor elendi mi? Adana Demirspor Konferans Ligi maçı kaç kaç?
Cluj - Adana Demirspor maç özetini maçın ardından TV8.5 kanalından yayınlandı. TV 8 platformlarından özeti izleyebilirsiniz
Cluj - Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz 2023 (Perşembe) günü oynandı.
Adana Demirspor ile Cluj 3 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka sonrası turu geçen taraf belli olacak.