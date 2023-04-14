Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Adana Demirspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?
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Adana Demirspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Adana Demirspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!
Adana Demirspor'da cezalı ve sakat futbolcular! Adana Demirspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Adana Demirspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
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SARI KART SINIRINDA
Badou Ndiaye
Semih Güler
Ertaç Özbir
Stambouli
Furkan Soyalp
Svensson
Gulbrandsen
SAKAT & KADRO DIŞI
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