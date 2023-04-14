Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Adana Demirspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Adana Demirspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Adana Demirspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

Adana Demirspor'da cezalı ve sakat futbolcular! Adana Demirspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Adana Demirspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Adana Demirspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

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SARI KART SINIRINDA

Badou Ndiaye

Semih Güler

Ertaç Özbir

Stambouli

Furkan Soyalp

Svensson

Gulbrandsen

SAKAT & KADRO DIŞI

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