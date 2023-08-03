CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Adana Demirspor maçı öncesi zorlu bir karşılaşma beklediklerini belirtti. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı hangi kanalda? Sorusunu merak ediyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı hangi kanalda? Sorusu, oynanacak olan karşılaşma nedeniyle futbolseverler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Romanya ekibi, Yeni Adana Stadyumu'nda son hazırlıklarını yaparken sıcaklara karşı dev vantilatörler kullanıldı. CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar ise Türkiye'yi sevdiğini ve Adana'ya tekrar gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Peki, Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Cluj rövanş maçı ne zaman oynanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Tv8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. CFR Cluj, Yeni Adana Stadyumu'nda son hazırlıklarını yaptı. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Romanya ekibi için Yeni Adana Stadyumu'na dev vantilatörler konulduğu görüldü.

"ADANA DEMİRSPOR'UN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CFR Cluj Teknik Direktör Andrea Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız. Buraya geldiğimizde büyük bir şehrin büyük bir takımını, büyük bir camiayı gördük. Büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Ama yarınki maçın sonucu her iki taraf için önemli. Sürpriz bir sonuç da olabilir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.