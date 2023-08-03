Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve canlı maç anlatımı!
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Bu akşam Adana Demirspor Cluj maçı oynanıyor. Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç merak ediliyor. Adana Demirspor Cluj canlı maç anlatımı ve Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç? Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Adana Demirspor Cluj maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
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Adana Demirspor - Cluj maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Adana Demirspor - Cluj maçını TV 8 Buçuk'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Cluj maçı saat 21.00'de başlayacak.
Adana Demirspor - Cluj maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Adana Demirspor - Cluj maçı TV 8 Buçuk'tan canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor - Cluj maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.