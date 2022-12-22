Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle!

Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maç henüz bitmedi.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Çaykur Rizespor'un golleri:

7. dakika : Sefa Yılmaz

Sefa Yılmaz 45+1. dakika : Deniz Hümmet

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

MERT GÜZENGE(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)