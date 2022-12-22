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Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle!

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Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle!

Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maç henüz bitmedi.

Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Çaykur Rizespor'un golleri:

  • 7. dakika : Sefa Yılmaz
  • 45+1. dakika : Deniz Hümmet

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.

MERT GÜZENGE(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Adana Demirspor Gündem Spor Haberler Son Dakika

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