Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç kaç kaç bitti? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle!
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Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maç henüz bitmedi.
Ç. Rizespor maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Çaykur Rizespor'un golleri:
- 7. dakika : Sefa Yılmaz
- 45+1. dakika : Deniz Hümmet
Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.
MERT GÜZENGE(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)
FATİH AKSOY(Temsilci)