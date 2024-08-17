Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Adana Demirspor Ç.Rizespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Ç.Rizespor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor Ç.Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ADANA DEMİRSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Adana Demirspor Ç.Rizespor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Adana Demirspor Ç.Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

Adana Demirspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR Ç.RİZESPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı bugün saat 21:45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR Ç.RİZESPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR Ç.RİZESPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor Ç.Rizespor maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.