Adana Demirspor'un bu hafta maçı yok mu? Bu hafta kim bay geçecek?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ardından 2022-2023 sezonunda takımların kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 19 Takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de bu sezon lige 4 takım veda edecek. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her hafta 1 takım haftayı maç yapmadan kapatıyor. Peki, Adana Demirspor'un maçı yok mu? Süper Lig'de bu hafta bay geçen takım kim? Süper Ligde haftanın programı beli oldu mu? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı kritik maçlarla geride bıraktık. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Adana Demirspor'un bu hafta maçı var mı, yok mu? yer alıyor. Lig'de bay geçerek o haftada maç yapmayacak olan takımların bay tarihi araştırılıyor. Adana Demirsportaraftarı ise Adana Demirsporbu hafta BAY mı geçecek? sorusunu araştırıyor. Peki, Adana Demirspor'unbu hafta maçı yok mu? Adana Demirspor bu hafta BAY mı geçecek? İşte Haftanın programıve merak edilenler.

ADANA DEMİRSPORUN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Bu hafta Adana Demirspor'unmaçı yok. Adana ekibi TFF fikstürüne göre 13. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ADANA DEMİRSPORUNMAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Adana Demirspor'un13. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

SÜPER LİG DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Kasım, Cuma

20:00 Kasımpaşa MKE Ankaragücü

20:00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor

5 Kasım, Cumartesi

14:30 Giresunspor - İstanbulspor

20:00 Galatasaray - Beşiktaş

6 Kasım, Pazar

14:30 Gaziantep FK -Kayserispor

17:00 Fraport TAV Antalyaspor- Fatih Karagümrük

20:00 Trabzonspor -Konyaspor

7 Kasım, Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor

20:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir